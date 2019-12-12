Лига Европы. «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и вылетел из турнира

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Хетафе» со счетом 0:3.

Голы в ворота южан забили Леандро Кабрера, Хорхе Молина и Роберт Кенеди. Все три мяча российская команда пропустила во втором тайме в течение 10 минут.

«Краснодар» финишировал на третьем месте в группе и вылетел из ЛЕ. «Хетафе» вместе с «Базелем» пробились в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Хетафе (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кабрера, 76; 2:0 – Молина, 78; 3:0 – Кенеди, 86.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Джене, Мата, Анхель (Молина, 73).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес (Скопинцев, 75), Спайич, Вандерсон, Газинский, Вилена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).

Удаление: нет – Мартынович, 88.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы