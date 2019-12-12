Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и вылетел из турнира

Лига Европы. «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и вылетел из турнира

12 декабря 2019, 22:48
72

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Хетафе» со счетом 0:3.

Голы в ворота южан забили Леандро Кабрера, Хорхе Молина и Роберт Кенеди. Все три мяча российская команда пропустила во втором тайме в течение 10 минут.

«Краснодар» финишировал на третьем месте в группе и вылетел из ЛЕ. «Хетафе» вместе с «Базелем» пробились в плей-офф турнира.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Хетафе (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кабрера, 76; 2:0 – Молина, 78; 3:0 – Кенеди, 86.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Джене, Мата, Анхель (Молина, 73).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес (Скопинцев, 75), Спайич, Вандерсон, Газинский, Вилена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).

Удаление: нет – Мартынович, 88.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Краснодар Хетафе
Комментарии (72)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1576180274
НАДО РОССИЮ ОТСТРАНИТЬ КАК ЛЕГКОАТЛЕТОВ ОТ ФУТБОЛА НА ЛЕТ 5, МОЖЕТ ЧТО-ТО ПОЙМУТ?
Ответить
Yuriysss
1576180467
Даа, в нашей стране куда не ткни везде печаль!!! Такого я еще не припомню, что бы ни одна команда не выходила в весеннюю часть.....спасибо вам игроки получающие незаслуженные миллионы!!!
Ответить
ivanthebest
1576180511
Единственное что хоть как-то порадовало во всём этом беспросветном мраке, это то, что нашёлся на всём русском тв нормальный комментатор, который не стал подлизывать всем и вся и на всю страну заявил, что такое выступление наших клубов - полнейший провал. Что еврокубки, показатель тех решений, установленных лимитов, судейского корпуса и прочего, которые принимаются в нашем футболе. Так и есть. Браво Поленов! Отличный комментатор, которого постоянно задвигают, но который говорит правду. А вообще после такого бесславного позора наших клубов, всё руководство РФПЛ должно подать в отставку и на срочном совещании в срочном порядке должен пересматриваться принятый со следующего сезона лимит в 8+17. Если он так и останется в силе, боюсь мы уже через год уедем ниже Бельгии, Голланднии и даже Украины.
Ответить
Вомбат
1576180676
Давеча я назвал Зенит омерзительнам, и он таким и был, причем с самого начала, просто Бенфика в первом тайме боялась. Потом - ну не омерзителен, но тоже очень плох был Локо. Сегодня Краснодар был омерзителен, а Хетафе подобно Бенфике боялся атаковать большими силами в первом тайме. Два матча как под копирку и даже счет одинаковый. Наши ведущие команды в последнем туре еврокубков играют не просто бездарно, а безжизненно, механически, как будто их в Европе ничего не волнует. В том числе и репутация. И это уже вопрос к тренерам.
Ответить
мы_не_рабы
1576180680
Отмучились! А теперь со спокойной совестью в тёплые страны, на не заслуженный отдых! Деградация нашего футбола во всей красе! Просто ужас!
Ответить
knikos
1576180798
Блин , ну что такого Хетафе показало ? Но этого оказалось достаточно для трёх голов безответных. Полный беспросвет .
Ответить
Shaitan.
1576182368
Быки молодцы не подвели, а то наши болелы уже зажрались совсем, каждый год им евровесну подавай! Пора на заслуженный отпуск!
Ответить
Владислав Vlad
1576183056
А смысл Быкам весну тащить? Им весной за ЛЧ место бороться нужно. А по-сути - этот еврокубковый сезон ещё раз доказал все прелести лимита. На ЧМ-18 попали из-за хозяйского статуса. Обыграли 2 самых слабых сборных и отмучали автобусом ничью с испанцами и всё..... стали героями))) Мастеров получили)))) А реальный уровень - вот он здесь.
Ответить
Advocaatt
1576183075
Краснодар = типичный российский футбол. Как не пытался Галицкий сотворить что-то эдакое, пока что получается как в том анекдоте: сидит немецкий инженер возле АВТОВАЗА и плачет, а русский механик говорит: "А я тебе говорил, что место проклятое, а ты - руки из жопы, руки из жопы..
Ответить
Frankfurt Am Main
1576184954
А все ржали, БРАГА БРАГА, меняйте памперсы супер клубы! вот вам и эвропа!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+