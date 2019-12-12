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    Лига Европы. «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и вылетел из турнира

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» уступил «Хетафе» со счетом 0:3.

    Голы в ворота южан забили Леандро Кабрера, Хорхе Молина и Роберт Кенеди. Все три мяча российская команда пропустила во втором тайме в течение 10 минут.

    «Краснодар» финишировал на третьем месте в группе и вылетел из ЛЕ. «Хетафе» вместе с «Базелем» пробились в плей-офф турнира.

    Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    Хетафе (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кабрера, 76; 2:0 – Молина, 78; 3:0 – Кенеди, 86.

    «Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Джене, Мата, Анхель (Молина, 73).

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес (Скопинцев, 75), Спайич, Вандерсон, Газинский, Вилена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).

    Удаление: нет – Мартынович, 88.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2019 22:48
    Комментарии78
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      Рейтинг: +2178

      erma 4 минуты назад

      Теперь нам и волноваться не о чем, пусть волнуются те, у кого остались клубы в еврокубках!

      0
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      Рейтинг: +365

      Spinorr 34 минуты назад

      Краснодару надо выбирать: или атакующий футбол и еврокубки на уровне этого года, или организованная игра и бОльшие успехи в еврокубках. Мусаев не тянет.

      0
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      Рейтинг: +903

      Frankfurt Am Main 39 минут назад

      А все ржали, БРАГА БРАГА, меняйте памперсы супер клубы! вот вам и эвропа!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +20092

      VVM1964 > Frankfurt Am Main 10 минут назад

      Брага - первое место в своей группе .

      0
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      Рейтинг: +4586

      paracetamol 50 минут назад

      У Галицкого частный клуб. Был у него Магнит, он что спокойно смотрел как его сотрудники воровали? А сейчас его игрочишки обворовали почти на миллион евро, который он мог получить за победу. А зарплату им давай, не дай бог просрочить на месячишку. Вот где проблема, что ответственность размазана и несимметрична!

      1
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      Рейтинг: +103

      Azenkur 52 минуты назад

      Ари все просек заранее и в отпуск улетел пораньше, красавец)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1932

      Борат 1 час назад

      Треха от херафи, пять штук от базыля... я думал так жидко только партак может в тапки серить, оказывается не только..,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Advocaatt 1 час назад

      Краснодар = типичный российский футбол. Как не пытался Галицкий сотворить что-то эдакое, пока что получается как в том анекдоте:
      сидит немецкий инженер возле АВТОВАЗА и плачет, а русский механик говорит: "А я тебе говорил, что место проклятое, а ты - руки из жопы, руки из жопы..

      3
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      Рейтинг: +962

      Из Твери Леха > Advocaatt 1 час назад

      Да, в точку. Болото оно засасывает.

      1
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      Рейтинг: +300

      Граф2019 > Advocaatt 53 минуты назад

      даааа картина маслом(,,,амно)!

      0
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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad 1 час назад

      А смысл Быкам весну тащить? Им весной за ЛЧ место бороться нужно.
      А по-сути - этот еврокубковый сезон ещё раз доказал все прелести лимита.
      На ЧМ-18 попали из-за хозяйского статуса. Обыграли 2 самых слабых сборных и отмучали автобусом ничью с испанцами и всё..... стали героями))) Мастеров получили))))
      А реальный уровень - вот он здесь.

      3
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      Рейтинг: +45

      Advocaatt > Владислав Vlad 1 час назад

      А нахрена вообще за что-то бороться, если потом в эту ЛЧ не попадать (вылетать из отбора) и заново позориться в лиге европы с недофутболом?!

      0
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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad > Advocaatt 1 час назад

      Деньги. За попадание в ЛЧ денег платят больше, чем за всё выступление в группе в ЛЕ.
      Ну, поиграют они в ЛЕ, ну дойдут до 1/4 и что? А весной и Локо и ЦСКА будут играть в одну калитку.

      1
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      Рейтинг: +958

      Я - легенда 1 час назад

      Посмотрел я на это всё - и понял, что эту историю с выбытием наших клубов из еврокубков в этом году можно описать на манер считалочки из "Десяти негритят".

      Представляю свою версию )

      Шесть российских клубов
      В еврокубках хотели играть.
      Один бакинской нефтью захлебнулся -
      И их осталось пять.

      Пять российских клубов
      В Европу собирались.
      Один напился "Браги" -
      И вчетвером остались.

      Четыре российских клуба
      Отправились в Европу.
      В паровоз немецкого пива залили -
      И он уехал в ...опу.

      Три российских клуба
      Продолжили дела.
      Один "Токаем" отравился -
      И их осталось два.

      Два российских клуба
      Надеялись остаться,
      Один портвейна перебрал -
      И им пришлось расстаться.

      Последний клуб российский
      Посмотрел устало,
      Хамоном подавился -
      И никого не стало.

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      Рейтинг: +219

      Joker Loko 1 час назад

      А ещё говорят быки должны в ЛЧ играть...

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