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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)
Материалы

Хетафе - Краснодар

12.12.2019, Четверг, 20:55 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 6 тур Хетафе - Краснодар
Лига Европы (2019/2020), группа C
Квалификация, 2 тур
3 октября, четверг 22:00 Краснодар 1:2 Хетафе
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 6 4 1 1 12:4 +8 13
2. Хетафе 6 4 0 2 8:4 +4 12
3. Краснодар 6 3 0 3 7:11 -4 9
4. Трабзонспор 6 0 1 5 3:11 -8 1
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 12 декабря 2019, 23:59

    В Краснодаре туман. Уярьте до февраля пешоком.

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2019, 23:14

    Может ЦСКА "бублик" подарит, но слабо верится...(((((

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    Рейтинг: +272

    Muhametshin 12 декабря 2019, 22:48

    Краснодар такое же унылое говно как и все клубы РПЛ

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    Рейтинг: +5113

    hunta > Muhametshin 12 декабря 2019, 22:51

    Весь чемпионат - унылое "говно".

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > Muhametshin 12 декабря 2019, 23:57

    Говно у тебя во рту ищяк!

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    Рейтинг: +2099

    upiter622 12 декабря 2019, 22:47

    Не понимаю,что происходит с российскими клубами во втором тайме!!?Батарейки что ли садятся!

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 12 декабря 2019, 22:44

    Последний гвоздь в крышку гроба РПЛ сегодня забьёт Эспаньол.

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    Рейтинг: +72

    ЧЕНС 12 декабря 2019, 22:44

    Всем спасибо. До свидания .

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2019, 22:43

    Почему все наши команды, "сыпятся" после первого пропущенного...?

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > hunta 12 декабря 2019, 22:47

    Психологически не готовы, командный дух отсутствует.

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    Рейтинг: +5113

    hunta > ilichkadr 12 декабря 2019, 22:50

    Или физически не готовы.

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > hunta 12 декабря 2019, 23:01

    Нет, во главе угла - психологическая готовность, которой реально нет. Хетафе сыграло столько же матчей, что и Краснодар, поэтому говорить об усталости не приходится. По 1-му тайму было видно, что команда не настроена на результат. Расслабуха и отсутствие концентрации отдельных игроков было видно не вооруженным глазом, а вот встряхнуть команду в нужный момент и не кому. Это повседневная работа тренера с капитаном команды.

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    Рейтинг: +5113

    hunta > ilichkadr 12 декабря 2019, 23:12

    Речь не об усталости, подготовка..., го....но

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > hunta 13 декабря 2019, 08:42

    У нас только сани летом готовят.

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2019, 22:34

    Чудо сдохло не родившись....(((

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 12 декабря 2019, 22:33

    Всем спасибо! Все пошли на .... Следующий сезон!

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2019, 22:32

    ....Ну фсё, теперь совсем фсё тухло....(((

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