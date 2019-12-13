Хетафе - Краснодар

В Краснодаре туман. Уярьте до февраля пешоком.
|Квалификация, 2 тур
|3 октября, четверг
|22:00
|Краснодар
|1:2
|Хетафе
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12:4
|+8
|13
|2.
|Хетафе
|6
|4
|0
|2
|8:4
|+4
|12
|3.
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|7:11
|-4
|9
|4.
|Трабзонспор
|6
|0
|1
|5
|3:11
|-8
|1
В Краснодаре туман. Уярьте до февраля пешоком.
Краснодар такое же унылое говно как и все клубы РПЛ
Весь чемпионат - унылое "говно".
Говно у тебя во рту ищяк!
Почему все наши команды, "сыпятся" после первого пропущенного...?
Нет, во главе угла - психологическая готовность, которой реально нет. Хетафе сыграло столько же матчей, что и Краснодар, поэтому говорить об усталости не приходится. По 1-му тайму было видно, что команда не настроена на результат. Расслабуха и отсутствие концентрации отдельных игроков было видно не вооруженным глазом, а вот встряхнуть команду в нужный момент и не кому. Это повседневная работа тренера с капитаном команды.
Всем спасибо! Все пошли на .... Следующий сезон!