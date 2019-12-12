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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Краснодар
Хетафе - Краснодар: обзор матча 12 декабря 2019
Хетафе
12.12.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар
76'
Л. Кабрера
78'
Х. Молина
86'
Р. Кенеди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Краснодар
88'
Вторая желтая
А. Мартынович
ГОЛ! 3:0!
Р. Кенеди
86'
Замена
Д. Тимор
️️️️
М. Арамбарри
82'
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
Пас отдал
А. Ньом
78'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кабрера
Пас отдал
Х. Мата
76'
76'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
К. Рамирес
Замена
Х. Молина
️️️️
Анхель
73'
69'
Замена
Д. Уткин
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Джейсон
68'
62'
Замена
Ю. Намли
️️️️
М. Сулейманов
43'
Желтая карточка
У. Спайич
Желтая карточка
Д. Суарес
26'
26'
Желтая карточка
Ю. Газинский
14'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
94
Вандерсон
АП
18
Иван Игнатьев
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
3-2-2-1-2
13
Сорья
12
Ньом
6
Кабрера
2
Джене
17
Кукурелья
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
23
Джейсон
17
Мата
9
Анхель
4-2-1-3
33
Крицюк
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
52
Вилена
18
Газинский
94
Вандерсон
93
Сулейманов
33
Берг
18
Игнатьев
23
Джейсон
29
Кенеди
29
Кенеди
23
Джейсон
8
Арамбарри
24
Тимор
24
Тимор
8
Арамбарри
9
Анхель
19
Молина
19
Молина
9
Анхель
2
Рамирес
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Рамирес
93
Сулейманов
7
Намли
7
Намли
93
Сулейманов
18
Игнатьев
47
Уткин
47
Уткин
18
Игнатьев
Остались в запасе
Хетафе
Краснодар
17
Матиас Оливера
ЛЗ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
17
Матиас Оливера
ЛЗ
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Хетафе - Краснодар
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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