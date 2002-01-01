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    Матвеев: «Краснодар» сделал две замены и переломил игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог поражению от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России.

    – Два разных тайма, плохо начали первый, совсем не держался мяч, но сделали две замены и переломили игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего впереди.

    – Первый матч Кайо. Как вам его игра и почему не выпускали раньше?

    – Для дебюта – довольно-таки неплохо.

    • Нападающий «Краснодара» Маркус Берг вышел на 46-й минуте и оформил дубль за три минуты.
    • Полузащитник Кайо вышел в стартовом составе и провел на поле 72 минуты. В июле он перешел из португальской «Санта-Клары» за 3 миллиона евро.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2517

      пряник929 12 минут назад

      Дождетесь на следующей неделе или в лиге Европы или от Арсенала....

      0
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      Рейтинг: +529

      Сенситив 40 минут назад

      ...сделали две замены и переломили игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего впереди...
      если начнёте переламывать в следующих играх, можете отправится вслед за Мамаевым, уж чё тут хорошего, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV > Сенситив 23 минуты назад

      вслед за мамаевым? на зону? так гинер и его мрази судейские должны там гнить, или в этой больной стране сидят честные только?

      -1
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      Рейтинг: +80

      Олег1204 > Вальдемар IV 2 минуты назад

      И чем ты свое "пок пок пок" обоснуешь?

      0
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      Рейтинг: +318

      Lilipyt 47 минут назад

      Да Краснодар без вандерсона не тянет. Не хватает толкового распасующего, даже того же Мамаева будь он не ладен....

      0
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      Рейтинг: +1428

      Валерий1965 52 минуты назад

      "много хорошего" - это он про игру или вообще?)))

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      Рейтинг: +511

      dimag 58 минут назад

      Теперь,когда все знают кто такой Берг и Кайо, уже не переломите игру.

      0
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      Рейтинг: +3268

      paracetamol 1 час назад

      Интересный факт. Влашич нарушает правила, его нужно удалять, а судья бежит показывать желтые тренерам быков.

      2
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      Рейтинг: +18

      Tony Starkkk 1 час назад

      ХАхахах это Мусаев попросил сказать?

      Смотрю на Матвеева и прям смешно. Подстилка какая то
      Кононов ты ли это???

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