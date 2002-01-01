Матвеев: «Краснодар» сделал две замены и переломил игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итог поражению от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России.

– Два разных тайма, плохо начали первый, совсем не держался мяч, но сделали две замены и переломили игру. Если так будет продолжаться – нас ждет много хорошего впереди.

– Первый матч Кайо. Как вам его игра и почему не выпускали раньше?

– Для дебюта – довольно-таки неплохо.