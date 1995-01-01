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    Матвеев: «Шапи получил ушиб подвздошной кости. Любая травма в первом тайме меняет весь посыл»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о травме Магомеда-Шапи Сулейманова, полученной в матче с «Олимпиакосом» в квалификации Лиги чемпионов (1:2, 1:6 по сумме).

    19-летний нападающий вышел в стартовом составе и на 32-й минуте был заменен на Юнес Намли.

    – В планы «Краснодара» наверняка вмешалась травма Магомеда-Шапи Сулейманова. Что с ним произошло и насколько повлияло это на изначальную идею игры?

    – Любая травма, любая замена, которая происходит в первом тайме, меняет весь посыл и ограничивает нас в заменах и в какой-то тактике. Конечно, это неприятно. Он получил ушиб подвздошной кости. Не доиграл, жалко, конечно.

    • Российский клуб завершил выступлении в соревновании. «Олимпиакос» оформил выход в групповую стадию ЛЧ.
    • Также квалифицировались «Динамо» Загреб и «Црвена Звезда».

    Источник: Sports.ru

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