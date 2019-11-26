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    Семак, Гончаренко, Матвеев, Новиков и Первушин – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

    Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам ноября.

    За награду поборются Сергей Семак («Зенит»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Матвеев («Краснодар»), Кирилл Новиков («Динамо») и Сергей Первушин («Тамбов»).

    Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».

    В октябре лучшим тренером признавался Сергей Семак.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +234

      Lesha VV 7 минут назад

      Дайте приз Первушину . До него команда вообще в футбол не играла .

      0
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      Рейтинг: +1307

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      У Семака и Гончаренко шанс на вылет с должности.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2204

      Ubuntu 1 час назад

      Лучший тренер - картонная фигура Ганчаренко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Питерский кардинал 1 час назад

      100% Семак.
      Спаллети говорил, что Семак станет великим. Но мы болельщики Зенита пока не сувствуем этого.

      -2
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      Рейтинг: +1082

      Decorhome 2 часа назад

      Вопрос... а почему нет Карпина?
      Очень не понятно

      1
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      Рейтинг: +564

      SPbZenit12 > Decorhome 30 минут назад

      Карпин с этим ноябрем никак не связан.

      0
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      Рейтинг: +1082

      Decorhome 2 часа назад

      Из списка Гончаренко. Умеет растить и работать с молодежью .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12694

      bset 2 часа назад

      У трех тренеров по 7 очков, но Новиков со дна команду вытащил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8382

      silver29 2 часа назад

      Гончаренко

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3163

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Семак, Гончаренко, Матвеев, Новиков и Первушин – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре.......
      Я бы в этой фразе убрал слово "лучшего"...

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