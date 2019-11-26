Семак, Гончаренко, Матвеев, Новиков и Первушин – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре.......

Дайте приз Первушину . До него команда вообще в футбол не играла .
Пресс-служба РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера турнира по итогам ноября.
За награду поборются Сергей Семак («Зенит»), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Матвеев («Краснодар»), Кирилл Новиков («Динамо») и Сергей Первушин («Тамбов»).
Победителя совместно определят болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала «Матч Премьер».
В октябре лучшим тренером признавался Сергей Семак.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 26, 2019