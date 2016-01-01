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    Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от текущего сезона.

    «Сейчас нам важно набирать очки. Нужно перетерпеть ситуацию, когда несколько ключевых футболистов отсутствуют из-за серьезных травм. Если к тому времени, когда ребята вернутся в строй, мы всe еще будем находиться в группе лидеров, у «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке», – считает Матвеев.

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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