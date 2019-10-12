Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Сейчас нам важно набирать очки. Нужно перетерпеть ситуацию, когда несколько ключевых футболистов отсутствуют из-за серьезных травм. Если к тому времени, когда ребята вернутся в строй, мы всe еще будем находиться в группе лидеров, у «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке», – считает Матвеев.