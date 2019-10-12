Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от текущего сезона.
«Сейчас нам важно набирать очки. Нужно перетерпеть ситуацию, когда несколько ключевых футболистов отсутствуют из-за серьезных травм. Если к тому времени, когда ребята вернутся в строй, мы всe еще будем находиться в группе лидеров, у «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке», – считает Матвеев.
- После 12 туров «Краснодар» идeт в четверке лидеров РПЛ, имея одинаковое количество очков (26) с «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом».
- В Лиге Европы «Краснодар» занимает последнее место в группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором», имея разницу голов 1:7 и ноль очков после двух сыгранных туров.
Источник: официальный сайт «Краснодара»