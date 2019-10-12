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  • Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»

Матвеев: «Сейчас «Краснодару» нужно перетерпеть отсутствие ключевых игроков из-за серьeзных травм»

12 октября 2019, 12:40
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от текущего сезона.

«Сейчас нам важно набирать очки. Нужно перетерпеть ситуацию, когда несколько ключевых футболистов отсутствуют из-за серьезных травм. Если к тому времени, когда ребята вернутся в строй, мы всe еще будем находиться в группе лидеров, у «Краснодара» хорошие шансы замахнуться на очень высокие места в концовке», – считает Матвеев.

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Матвеев Сергей
Комментарии (1)
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portero
1570916345
еще им форму надо набрать.... тяжко всё идет.
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