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    Матвеев: «Отбитый Сафоновым пенальти – ключевой момент матча с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Было непросто. Особенно, когда был счет 1:1 и Сафонов выиграл пенальти. Этот момент стал ключевым. Мы быстро забили после перерыва, и этот момент предопределил весь ход игры.

    Когда ждать в составе Мануэля Фернандеша? Он втягивается в наш процесс. В ближайшую неделю – полторы будем ждать его или он будет совсем близко», – сказал Матвеев.

    • «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2.
    • Сафонов отразил пенальти в компенсированное к первому тайму время при счете 1:1.

    Источник: Sports.ru

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