Матвеев: «Отбитый Сафоновым пенальти – ключевой момент матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Было непросто. Особенно, когда был счет 1:1 и Сафонов выиграл пенальти. Этот момент стал ключевым. Мы быстро забили после перерыва, и этот момент предопределил весь ход игры.

Когда ждать в составе Мануэля Фернандеша? Он втягивается в наш процесс. В ближайшую неделю – полторы будем ждать его или он будет совсем близко», – сказал Матвеев.