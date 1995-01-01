Матвеев: «Отбитый Сафоновым пенальти – ключевой момент матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Было непросто. Особенно, когда был счет 1:1 и Сафонов выиграл пенальти. Этот момент стал ключевым. Мы быстро забили после перерыва, и этот момент предопределил весь ход игры.
Когда ждать в составе Мануэля Фернандеша? Он втягивается в наш процесс. В ближайшую неделю – полторы будем ждать его или он будет совсем близко», – сказал Матвеев.
- «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:2.
- Сафонов отразил пенальти в компенсированное к первому тайму время при счете 1:1.