Экс-тренер «Краснодара» Матвеев: «Слабое место «Челси» – вратарь»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о слабых местах «Челси».

«Много новых игроков. Только нащупывают взаимосвязи. Несколько матчей подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух играх — на Тимо Вернера. Сменилась схема. С четырех защитников на трех центральных.

Видно, что Лэмпард ищет скелет, на который потом можно поставить хорошую игру. Пока получается не совсем так, как хотелось. В обороне действуют не очень слаженно, под давлением совершают простые ошибки, что приводит к пропущенным мячам и потере очков.

Предполагаю, Фрэнк сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии: большие затраты рождают большие ожидания, а команда в середине таблицы.

Думаю, слабое место «Челси» — вратарь. Эдуар Менди еще только адаптируется. Например, в игре с «Манчестер Юнайтед» неуверенно играл ногами.

Возможно, это станет плюсом для «Краснодара». Как и то, что для клуба это первый домашний матч в Лиге чемпионов. В городе его очень ждали, – приводит слова Матвеева «Матч ТВ».