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    Экс-тренер «Краснодара» Матвеев: «Слабое место «Челси» – вратарь»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о слабых местах «Челси».

    «Много новых игроков. Только нащупывают взаимосвязи. Несколько матчей подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух играх — на Тимо Вернера. Сменилась схема. С четырех защитников на трех центральных.

    Видно, что Лэмпард ищет скелет, на который потом можно поставить хорошую игру. Пока получается не совсем так, как хотелось. В обороне действуют не очень слаженно, под давлением совершают простые ошибки, что приводит к пропущенным мячам и потере очков.

    Предполагаю, Фрэнк сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии: большие затраты рождают большие ожидания, а команда в середине таблицы.

    Думаю, слабое место «Челси» — вратарь. Эдуар Менди еще только адаптируется. Например, в игре с «Манчестер Юнайтед» неуверенно играл ногами.

    Возможно, это станет плюсом для «Краснодара». Как и то, что для клуба это первый домашний матч в Лиге чемпионов. В городе его очень ждали, – приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10434

      Skull_Boy 1 час назад

      Писец, сравнил МЮ и Быков, и если следовать его тупейшей логике тогда Спартак на одном уровне с МЮ

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      Рейтинг: +363

      Sanches65 1 час назад

      У тушенки есть Хашиг, а это не слабое место а просто жопа.

      0
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      Рейтинг: +1857

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Мда-мда, слабое место Краснодара - голова.

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