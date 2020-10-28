Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Краснодара» Матвеев: «Слабое место «Челси» – вратарь»

Экс-тренер «Краснодара» Матвеев: «Слабое место «Челси» – вратарь»

28 октября 2020, 12:32
8

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о слабых местах «Челси».

«Много новых игроков. Только нащупывают взаимосвязи. Несколько матчей подряд Лэмпард делал ставку на Абрахама. В последних двух играх — на Тимо Вернера. Сменилась схема. С четырех защитников на трех центральных.

Видно, что Лэмпард ищет скелет, на который потом можно поставить хорошую игру. Пока получается не совсем так, как хотелось. В обороне действуют не очень слаженно, под давлением совершают простые ошибки, что приводит к пропущенным мячам и потере очков.

Предполагаю, Фрэнк сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии: большие затраты рождают большие ожидания, а команда в середине таблицы.

Думаю, слабое место «Челси» — вратарь. Эдуар Менди еще только адаптируется. Например, в игре с «Манчестер Юнайтед» неуверенно играл ногами.

Возможно, это станет плюсом для «Краснодара». Как и то, что для клуба это первый домашний матч в Лиге чемпионов. В городе его очень ждали, – приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Краснодар Челси Матвеев Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СвинкаСправедливости
1603878227
Мда-мда, слабое место Краснодара - голова.
Ответить
Sanches65
1603879709
У тушенки есть Хашиг, а это не слабое место а просто жопа.
Ответить
Skull_Boy
1603879727
Писец, сравнил МЮ и Быков, и если следовать его тупейшей логике тогда Спартак на одном уровне с МЮ
Ответить
JTherry
1603889123
Менди в полном порядке, немного защита тревожит Лэмпарда (Зума), а все остальные в боевой готовности...
Ответить
Muhammed-666
1603904877
если этот матвеев хоть какое отношение имеет к Краснодару он точно проиграет... че он несёт???? он конченый??? я болельщик Челси. у челси на данный момент вратарь единственное сильное место. все остальные адаптируются. с мю он сыграл блистательно я смотрел этот матч. и он стоял на столько уверенно на сколько может быть вообще вратарь.. матвеев проснись сначала потрезвей потом будешь экспертом
Ответить
Томик
1603915055
По итогам матча как бы пресса Английская про вратаря - слабое звено "Краснодара" не отписалась.
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
7
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
3
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
5
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+