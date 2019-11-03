Матвеев – о словах Карпина: «Краснодар не радуется ничьей. Мы потеряли два очка»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2), а также ответил на слова главного тренера соперника Валерия Карпина.

«Два разных тайма, в которых мы тоже выглядели по-разному. Мы реально хотели обыграть «Ростов» и должны были это делать. Если посмотреть статистику, то она по полной программе превзошла все наши ожидания.

Кто-то говорит, что мы радуемся ничьей с «Ростовом». Нет, мы не радуемся. Нормальные эмоции в концовке, когда команда в дополнительное время дважды забивает. Да, мы должны радоваться. Но мы, повторюсь, не рады ничьей с «Ростовом». Совершенно. Мы потеряли два очка, которые должны были выводить нас на чистое второе место», – сказал Матвеев.

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

Карпин: «То, что произошло в конце матча с «Краснодаром» – случайность»