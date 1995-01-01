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    Матвеев – о словах Карпина: «Краснодар не радуется ничьей. Мы потеряли два очка»

    Главный тренер «Краснодара» подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2), а также ответил на слова главного тренера соперника Валерия Карпина.

    «Два разных тайма, в которых мы тоже выглядели по-разному. Мы реально хотели обыграть «Ростов» и должны были это делать. Если посмотреть статистику, то она по полной программе превзошла все наши ожидания.

    Кто-то говорит, что мы радуемся ничьей с «Ростовом». Нет, мы не радуемся. Нормальные эмоции в концовке, когда команда в дополнительное время дважды забивает. Да, мы должны радоваться. Но мы, повторюсь, не рады ничьей с «Ростовом». Совершенно. Мы потеряли два очка, которые должны были выводить нас на чистое второе место», – сказал Матвеев.

    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

    Карпин: «То, что произошло в конце матча с «Краснодаром» – случайность»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1662

      knikos 25 минут назад

      Если бы Карпин не дал бы установку на сохранение результата и не смешал бы игру дикими заменами , да ещё и ВАР бы сработал ( гол Игната из оффсайда ), так о трёх очках жалеть бы пришлось .

      1
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      Рейтинг: +2256

      Порванный хрюкан 26 минут назад

      Буонапарте. Следующую игру в треуголке

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3936

      paracetamol 27 минут назад

      Все потеряли.

      0
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      Рейтинг: +61

      Зенит77 1 час назад

      Да на тебя смотреть было жалко 89 минут, скажи своим игрокам спасибо что тебя спасли

      2
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      Рейтинг: +3936

      paracetamol > Зенит77 26 минут назад

      Жалкий тренеришка, а Мусаев учиться не хочет.

      1
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      Рейтинг: +2456

      Виталий Орехов 1 час назад

      Так то и Ростов потерял не меньше...

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