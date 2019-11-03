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  • Матвеев – о словах Карпина: «Краснодар не радуется ничьей. Мы потеряли два очка»

Матвеев – о словах Карпина: «Краснодар не радуется ничьей. Мы потеряли два очка»

3 ноября 2019, 20:24
9

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги встречи 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2), а также ответил на слова главного тренера соперника Валерия Карпина.

«Два разных тайма, в которых мы тоже выглядели по-разному. Мы реально хотели обыграть «Ростов» и должны были это делать. Если посмотреть статистику, то она по полной программе превзошла все наши ожидания.

Кто-то говорит, что мы радуемся ничьей с «Ростовом». Нет, мы не радуемся. Нормальные эмоции в концовке, когда команда в дополнительное время дважды забивает. Да, мы должны радоваться. Но мы, повторюсь, не рады ничьей с «Ростовом». Совершенно. Мы потеряли два очка, которые должны были выводить нас на чистое второе место», – сказал Матвеев.

РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», проигрывая 0:2 к 93-й минуте

Карпин: «То, что произошло в конце матча с «Краснодаром» – случайность»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Карпин Валерий Матвеев Сергей
Комментарии (9)
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Зенит77
1572802809
Да на тебя смотреть было жалко 89 минут, скажи своим игрокам спасибо что тебя спасли
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paracetamol
1572806189
Все потеряли.
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knikos
1572806308
Если бы Карпин не дал бы установку на сохранение результата и не смешал бы игру дикими заменами , да ещё и ВАР бы сработал ( гол Игната из оффсайда ), так о трёх очках жалеть бы пришлось .
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Plyash
1572809011
Какой несчастный случай.
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Axe111
1572811957
Неадекват полный!!!!
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Valeron2790
1572822594
Мы радуемся, но мы не рады, тому что мы рады. Ваша игра теперь походит на этот набор слов. Очень жаль, но потерян тот Краснодар, который показывал красивый футбол и мог кого угодно обыграть в Лиге Европы. И огромный вклад в это внесён тандемом бездарных тренеров без хребта, ладно если бы игру умели ставить, но и тут мимо.
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RotBerg
1572839625
Матвеев родственник Кличко? Мы рады не рады что рады ))
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Serega120475
1572850315
Правильно сказать не потерял два очка, а приобрёл одно, вот кто потерял так это Ростов
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