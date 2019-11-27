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  • Матвеев: «Краснодар» не заслужил поражение 0:5 в первом матче с «Базелем»

Матвеев: «Краснодар» не заслужил поражение 0:5 в первом матче с «Базелем»

27 ноября 2019, 12:55
8

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что российский клуб не заслужил разгромного поражения от швейцарского «Базеля» на групповом этапе Лиги Европы.

«Если вспоминать первый матч с «Базелем», то на каждый гол соперника у нас был свой 100-процентный момент. Мы не реализовали свои эпизоды, но счет на табло не отражает то, что происходило на поле. Мы не заслужили такое крупное поражение

Да, все решится в Мадриде, в ответном матче с «Хетафе». Однако от результата встречи с «Базелем» зависит наша тактика в заключительном туре. Есть моменты, которые повлияют на нашу игровую модель в Испании. Мы хотим двигаться в европейскую весну. Наша задача – победить», – сказал Матвеев.

  • В 1-м туре группового этапа ЛЕ «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.
  • Ответная игра между командами пройдет на стадионе краснодарцев в четверг, начало матча –в 18:50 мск.
  • «Краснодар» после четырех туров занимает третье место в группе с 6 очками, отставая от швейцарцев на 4 очка.

Источник: «Р-Спорт»
Лига Европы Краснодар Базель Матвеев Сергей
Комментарии (8)
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Axe111
1574853166
Заслуживал
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Давид59
1574853313
Надо было перед игрой это швейцарцам сообщить
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RotBerg
1574853751
Вот и докажите это завтра! Удачи вам быки
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Юрэс
1574866521
1: 0 с ПЕНАЛЬТИ ------ ЭТО БЫЛО БЫ ЗДОРОВО. Больше не надо
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BAIv
1574867071
Завтра увидим случайность или нет.
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portero
1574869490
нужны две победы! тогда и поражение забудется.....
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