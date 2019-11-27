Матвеев: «Краснодар» не заслужил поражение 0:5 в первом матче с «Базелем»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что российский клуб не заслужил разгромного поражения от швейцарского «Базеля» на групповом этапе Лиги Европы.

«Если вспоминать первый матч с «Базелем», то на каждый гол соперника у нас был свой 100-процентный момент. Мы не реализовали свои эпизоды, но счет на табло не отражает то, что происходило на поле. Мы не заслужили такое крупное поражение

Да, все решится в Мадриде, в ответном матче с «Хетафе». Однако от результата встречи с «Базелем» зависит наша тактика в заключительном туре. Есть моменты, которые повлияют на нашу игровую модель в Испании. Мы хотим двигаться в европейскую весну. Наша задача – победить», – сказал Матвеев.