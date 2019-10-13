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  • Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мне всегда импонировала работа Слуцкого»

Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мне всегда импонировала работа Слуцкого»

13 октября 2019, 00:15
2

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, за кем из коллег следит пристальнее всего. В частности, специалист обращает внимание на менеджера «Витесса» Леонида Слуцкого.

«Когда был в Англии, следил за «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Мне всегда импонировала работа этого тренера – и в ЦСКА, и в сборной, и потом в Англии.

Ну а из звезд мирового футбола назову Юргена Клоппа. По подсказке одного своего друга начал следить за Клоппом давным-давно – еще когда тот возглавлял «Майнц», – сказал Матвеев.

  • 47-летний специалист является главным тренером «Краснодара» с текущего года.
  • До южан Матвеев тренировал сборную России для игроков 1999 года рождения.
  • «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Краснодар Витесс Слуцкий Леонид Матвеев Сергей
Комментарии (2)
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portero
1570917213
интересное у него хобби следить.... и статус тоже, де-юре главный тренер де-факто ....????
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paracetamol
1570971798
То и в пролете второразрядным европейским клупам!
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