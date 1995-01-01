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    Тренер «Краснодара» Матвеев: «Мне всегда импонировала работа Слуцкого»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, за кем из коллег следит пристальнее всего. В частности, специалист обращает внимание на менеджера «Витесса» Леонида Слуцкого.

    «Когда был в Англии, следил за «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Мне всегда импонировала работа этого тренера – и в ЦСКА, и в сборной, и потом в Англии.

    Ну а из звезд мирового футбола назову Юргена Клоппа. По подсказке одного своего друга начал следить за Клоппом давным-давно – еще когда тот возглавлял «Майнц», – сказал Матвеев.

    • 47-летний специалист является главным тренером «Краснодара» с текущего года.
    • До южан Матвеев тренировал сборную России для игроков 1999 года рождения.
    • «Краснодар» лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33644

      portero 33 минуты назад

      интересное у него хобби следить....
      и статус тоже, де-юре главный тренер де-факто ....????

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