Матвеев: «Травмы мешают «Краснодару» показать свои лучшие стороны»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

«Мы видим, что «Трабзонспор» находится на второй позиции в чемпионате [Турции], команда играет в довольно атакующий футбол, не зря они находятся на своем месте, поэтому я думаю, что матч получится интересным и для зрителей, и для команд. Мы видим, что группа атаки у них очень хорошая.

Что касается травмированных, да, это неприятная часть футбола, которая иногда мешает показать свои лучшие стороны, но мы постараемся завтра это сделать», – сказал Матвеев.