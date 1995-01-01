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    Матвеев: «Травмы мешают «Краснодару» показать свои лучшие стороны»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

    «Мы видим, что «Трабзонспор» находится на второй позиции в чемпионате [Турции], команда играет в довольно атакующий футбол, не зря они находятся на своем месте, поэтому я думаю, что матч получится интересным и для зрителей, и для команд. Мы видим, что группа атаки у них очень хорошая.

    Что касается травмированных, да, это неприятная часть футбола, которая иногда мешает показать свои лучшие стороны, но мы постараемся завтра это сделать», – сказал Матвеев.

    • Матч «Трабзонспор» – «Краснодар» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • Турки набрали одно очко в двух турах, россияне – ни одного.
    • В группе с ними также выступают «Базель» и «Хетафе».

    Источник: ТАСС

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