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    Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»

    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал информацию о возможном уходе нескольких игроков команды зимой.

    «Баланс команды заключается в игроках. У нас восстановились после травм многие футболисты, теперь мы можем ротировать состав. Теперь у нас развязаны руки, мы можем планировать разные тактические схемы, и это, конечно, огромный плюс для нас. Если вернуться к матчу с «Арсеналом», нас порадовало качество нашей игры. Нельзя сказать, что мы довольны на сто процентов, но мы видим некий шаг вперед. Все это дает нам хорошие надежды на будущее.

    То, что журналисты говорят об игроках, которые якобы точно покинут клуб, – это неофициальная информация. У нас был разговор с командой по этому поводу. Сейчас все тренируются и готовятся к матчам. Все решения будут приниматься в конце сезона, это просто очередная утка», – сказал Матвеев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +539

      Юрэс 1 минуту назад

      Ну если по чесноку, нууууу ЛИШНИИ они ЗДЕСЬ !!!!!!
      Не уровень РПЛ !!!!

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      Рейтинг: +2143

      erma 20 минут назад

      "Теперь у нас развязаны руки, мы можем планировать разные тактические схемыю" Ноги тоже развяжите, а то как то странно в футбол играют этой осенью (какая боль, какая боль, Базель-Краснодар пять ноль).

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      Рейтинг: +970

      Retiremen_VMF 58 минут назад

      Где они там увидели шаг в перед....

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