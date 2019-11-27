Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал информацию о возможном уходе нескольких игроков команды зимой.

«Баланс команды заключается в игроках. У нас восстановились после травм многие футболисты, теперь мы можем ротировать состав. Теперь у нас развязаны руки, мы можем планировать разные тактические схемы, и это, конечно, огромный плюс для нас. Если вернуться к матчу с «Арсеналом», нас порадовало качество нашей игры. Нельзя сказать, что мы довольны на сто процентов, но мы видим некий шаг вперед. Все это дает нам хорошие надежды на будущее.

То, что журналисты говорят об игроках, которые якобы точно покинут клуб, – это неофициальная информация. У нас был разговор с командой по этому поводу. Сейчас все тренируются и готовятся к матчам. Все решения будут приниматься в конце сезона, это просто очередная утка», – сказал Матвеев.