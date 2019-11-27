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  • Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»

Матвеев – об уходе группы легионеров из «Краснодара»: «Все решения будут приниматься в конце сезона. Это очередная утка»

27 ноября 2019, 18:53
4

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал информацию о возможном уходе нескольких игроков команды зимой.

«Баланс команды заключается в игроках. У нас восстановились после травм многие футболисты, теперь мы можем ротировать состав. Теперь у нас развязаны руки, мы можем планировать разные тактические схемы, и это, конечно, огромный плюс для нас. Если вернуться к матчу с «Арсеналом», нас порадовало качество нашей игры. Нельзя сказать, что мы довольны на сто процентов, но мы видим некий шаг вперед. Все это дает нам хорошие надежды на будущее.

То, что журналисты говорят об игроках, которые якобы точно покинут клуб, – это неофициальная информация. У нас был разговор с командой по этому поводу. Сейчас все тренируются и готовятся к матчам. Все решения будут приниматься в конце сезона, это просто очередная утка», – сказал Матвеев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Фьолусон Йон Гудни Рамирес Кристиан Намли Юнес Кайо Матвеев Сергей
Комментарии (4)
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Retiremen_VMF
1574870862
Где они там увидели шаг в перед....
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erma
1574873137
"Теперь у нас развязаны руки, мы можем планировать разные тактические схемыю" Ноги тоже развяжите, а то как то странно в футбол играют этой осенью (какая боль, какая боль, Базель-Краснодар пять ноль).
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Юрэс
1574874278
Ну если по чесноку, нууууу ЛИШНИИ они ЗДЕСЬ !!!!!! Не уровень РПЛ !!!!
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Cubinec1989
1574884251
Дешёвый трюк давления на футболистов из вне. Кому то высокое место Краснодара как бельмо на глазу. То молодежь подбивают на бунт, то легионеров продавить в информационном поле пытаются. Комментарии ниже- смешны, люди что их писали рожали свои мысли сидя на толкане. Без обид.
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