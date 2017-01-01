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    «Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона

    Идущий в РПЛ на четвертом месте «Краснодар» рассчитывает на уход зимой четырех легионеров. Речь идет о Кристиане Рамиресе, Юнесе Намли, Кайо и Йоне Гудни Фьолусоне, информирует журналист Андрей Панков.

    «Агенты игроков уже получили просьбы искать для своих клиентов новые клубы. В идеале все игроки должны покинуть клуб зимой, если не удастся, то летом», – написал инсайдер в телеграм-канале.

    • Рамирес пополнил «Краснодар» в 2017 году.
    • Намли и Кайо пришли летом.
    • Фьолусон выступает в России с прошлого года.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Аудитория в телеграме - более 1300 подписчиков (канал создан в этом году). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

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    Сегодня, 01:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Slemanort 51 минуту назад

      Че за бред. Намли и Кайо подписали 5 летний контракт. Рамирес стоит хороших денег без хорошего предложения Крас его не отпустит. А фьолусон единственный претендент на выход и то с такой короткой скамейкой сидеть ему до лета.

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