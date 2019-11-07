«Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона

Идущий в РПЛ на четвертом месте «Краснодар» рассчитывает на уход зимой четырех легионеров. Речь идет о Кристиане Рамиресе, Юнесе Намли, Кайо и Йоне Гудни Фьолусоне, информирует журналист Андрей Панков.
«Агенты игроков уже получили просьбы искать для своих клиентов новые клубы. В идеале все игроки должны покинуть клуб зимой, если не удастся, то летом», – написал инсайдер в телеграм-канале.
- Рамирес пополнил «Краснодар» в 2017 году.
- Намли и Кайо пришли летом.
- Фьолусон выступает в России с прошлого года.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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