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  • «Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона

«Краснодар» хочет зимой отпустить в другие клубы Рамиреса, Намли, Кайо и Фьолусона

7 ноября 2019, 01:42
15

Идущий в РПЛ на четвертом месте «Краснодар» рассчитывает на уход зимой четырех легионеров. Речь идет о Кристиане Рамиресе, Юнесе Намли, Кайо и Йоне Гудни Фьолусоне, информирует журналист Андрей Панков.

«Агенты игроков уже получили просьбы искать для своих клиентов новые клубы. В идеале все игроки должны покинуть клуб зимой, если не удастся, то летом», – написал инсайдер в телеграм-канале.

  • Рамирес пополнил «Краснодар» в 2017 году.
  • Намли и Кайо пришли летом.
  • Фьолусон выступает в России с прошлого года.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Аудитория в телеграме - более 1300 подписчиков (канал создан в этом году). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Краснодар Фьолусон Йон Гудни Рамирес Кристиан Намли Юнес Кайо
Комментарии (15)
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Slemanort
1573082241
Че за бред. Намли и Кайо подписали 5 летний контракт. Рамирес стоит хороших денег без хорошего предложения Крас его не отпустит. А фьолусон единственный претендент на выход и то с такой короткой скамейкой сидеть ему до лета.
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mihail200606
1573102247
Ну вообще то трансферная компания летом не удалась.. Всякие намлиберги... Ниче кардинально нового не привнесли..
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vmonomah17
1573104085
Источник надежен как скала)))
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Рубинище
1573104516
Быки молодцы, не тянут кота за ..., правильно, не усилили если, то не нужны. Зачем такие легионеры нужны, если свои не хуже. Эти уйдут пригласят других. посильнее
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Dgad
1573105427
Намли не плохо играл на старте сезона,сейчас почему то не играет, скорее всего не в форме но игрок хороший, Рамиресу так вообще нет альтернативы, Кайо вот да, промах селекции, Фьолусон конечно не ахти, Сорокина же купили так что можно отпускать. Скорее всего это из за лимита, уж очень много в Краснодаре сейчас иностранцев
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РМЗ
1573107496
Шлак берут за копейки и думают что кто умеет играть . Нормальный молодой игрок от 12 Лямов .
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paracetamol
1573109228
Экономия превыше всего!
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Из Твери Леха
1573112741
Вот и правильно. Кардинальные перемены всегда нужны для встряски, а то Краснодар сам на себя сейчас не похож. Скорее бы еще Классон, Кабела и Газинский восстановились, а то чет совсем долго лечатся.
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johnny983
1573119208
Олссон, Камболов и Берг - тоже не особо тянут, особенно первые два.
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portero
1573121142
набрали дна, лучше бы наших парней молодых подтягивали.
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