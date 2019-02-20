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    Кангва: «После «Арсенала» Дзюба стал футболистом высочайшего уровня»

    Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе, который выступал в тульском клубе во второй части прошлого сезона на правах аренды из «Зенита».

    «Дзюба – футболист высочайшего уровня. Выше того, что был в среднем в «Арсенале». Когда Дзюба только пришел к нам год назад, он показался мне скромным. Другие бы на его месте орали на тебя: «Какого черта не отдал мне пас?» С Артемом все проще.

    Как только я ошибался, он говорил мне: «Эванс, беги. Просто беги. Я буду рядом, и ты поймешь, что нужно делать». Так чаще всего и получалось. С Артемом играть удобно: он цепляется за мяч и сохраняет его (это позволяет делать не только мощь, но и техника), пока вингеры не добегут до него. А это то, что мне нужно – отдать кому-то пас и бежать!

    В каждой игре мы ощущали: Дзюба забьет. Нам могло быть очень трудно, а соперник мог быть очень силен – а Артем все равно делал свое дело. А когда нам удавалось повести в счете, Дзюба, как лидер, никогда не давал расслабиться.

    Он отличный мотиватор и часто выступал так же, как в сборной России перед серией пенальти с хорватами на ЧМ-2018. Скажем, игра шла так себе, Божович в перерыве особенно не говорил и дожидался Дзюбы. Он заводил команду: «Давайте, парни, проснитесь! Нам нельзя проиграть!».

    Не уверен, самые ли у Артема большие яйца среди игроков «Арсенал», но в ментальном плане так точно было: он настоящий мужик.

    Шутил Дзюба постоянно и надо всеми. Меня он подкалывал насчет бега: «Как ты так быстро бегаешь? Ча-ча-ча-ча-ча!» Из-за цвета кожи он надо мной не шутил. По этой части у нас Григалава! От Гии и Хагуша я чаще всего слышу мат на тренировке — так и выучил.

    Божович тоже очень веселый. Например, ленишься на тренировке, делаешь что-то не так. Миодраг подходит к тебе, и начинается: «У тебя что, девушки нет? С сексом у тебя как? Выглядишь так, будто его давно нет».

    Дзюба был моим хорошим другом. Сейчас я ближе всего с Кадри и Ткачевым. Взаимодействие с Ткачом — удовольствие. Он предугадывает мои движения, пасует туда, где я нахожусь или где мне лучше было бы быть. Когда я ошибаюсь, Ткач откровенно указывает мне на это: «Эванс, сегодня ты сыграл дерьмово. И вот почему». Я ценю, когда мне это говорят в лицо, это хороший признак. Кадири такой же: «Бро, ну не отдавай ты передачи, бей сам!»

    Мохаммед – лучший шутник после ухода Дзюбы. Перед какой-нибудь игрой в раздевалке тишина – и тут Кадири начинает что-то верещать. Все смеются», – сказал замбиец.

    Источник: Sport24

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    20.02.2019 19:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 21 февраля 2019, 10:39

      хороший добрый парень.!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 февраля 2019, 01:26

      Не высочайшего уровня, а высокого. И то, только по российским меркам.

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 20 февраля 2019, 21:56

      У Дзюбы нет рядом в Зените Кангва, поэтому мало забивает.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > Eds 21 февраля 2019, 10:41

      кангва от куда?за какой клуб выступает?

      0
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 20 февраля 2019, 21:37

      Так что же он не показал свой якобы высочайший класс в прошлой игре?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 20:46

      Неужели тульские пряники такие чудодейственные ?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 февраля 2019, 19:47

      Еще б сказал, что Арсенал сделал из Дзюбы человека)))

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 февраля 2019, 19:46

      После меадрага

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