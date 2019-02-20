Кангва: «После «Арсенала» Дзюба стал футболистом высочайшего уровня»

Нападающий «Арсенала» Эванс Кангва поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе, который выступал в тульском клубе во второй части прошлого сезона на правах аренды из «Зенита».

«Дзюба – футболист высочайшего уровня. Выше того, что был в среднем в «Арсенале». Когда Дзюба только пришел к нам год назад, он показался мне скромным. Другие бы на его месте орали на тебя: «Какого черта не отдал мне пас?» С Артемом все проще.

Как только я ошибался, он говорил мне: «Эванс, беги. Просто беги. Я буду рядом, и ты поймешь, что нужно делать». Так чаще всего и получалось. С Артемом играть удобно: он цепляется за мяч и сохраняет его (это позволяет делать не только мощь, но и техника), пока вингеры не добегут до него. А это то, что мне нужно – отдать кому-то пас и бежать!

В каждой игре мы ощущали: Дзюба забьет. Нам могло быть очень трудно, а соперник мог быть очень силен – а Артем все равно делал свое дело. А когда нам удавалось повести в счете, Дзюба, как лидер, никогда не давал расслабиться.

Он отличный мотиватор и часто выступал так же, как в сборной России перед серией пенальти с хорватами на ЧМ-2018. Скажем, игра шла так себе, Божович в перерыве особенно не говорил и дожидался Дзюбы. Он заводил команду: «Давайте, парни, проснитесь! Нам нельзя проиграть!».

Не уверен, самые ли у Артема большие яйца среди игроков «Арсенал», но в ментальном плане так точно было: он настоящий мужик.

Шутил Дзюба постоянно и надо всеми. Меня он подкалывал насчет бега: «Как ты так быстро бегаешь? Ча-ча-ча-ча-ча!» Из-за цвета кожи он надо мной не шутил. По этой части у нас Григалава! От Гии и Хагуша я чаще всего слышу мат на тренировке — так и выучил.

Божович тоже очень веселый. Например, ленишься на тренировке, делаешь что-то не так. Миодраг подходит к тебе, и начинается: «У тебя что, девушки нет? С сексом у тебя как? Выглядишь так, будто его давно нет».

Дзюба был моим хорошим другом. Сейчас я ближе всего с Кадри и Ткачевым. Взаимодействие с Ткачом — удовольствие. Он предугадывает мои движения, пасует туда, где я нахожусь или где мне лучше было бы быть. Когда я ошибаюсь, Ткач откровенно указывает мне на это: «Эванс, сегодня ты сыграл дерьмово. И вот почему». Я ценю, когда мне это говорят в лицо, это хороший признак. Кадири такой же: «Бро, ну не отдавай ты передачи, бей сам!»

Мохаммед – лучший шутник после ухода Дзюбы. Перед какой-нибудь игрой в раздевалке тишина – и тут Кадири начинает что-то верещать. Все смеются», – сказал замбиец.