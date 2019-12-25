«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным

По информации «Матч ТВ», польская «Краковия» хочет приобрести лучшего бомбардира «Балтики», нападающего Михаила Маркина.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил, что с польским клубом были предварительные переговоры по переходу 26-летнего форварда.

В этом сезоне ФНЛ Маркин провел 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее нападающий выступал за «Мордовию» и «Зенит-2».

«Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»



