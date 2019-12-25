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  • «Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным

«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным

25 декабря 2019, 18:11
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По информации «Матч ТВ», польская «Краковия» хочет приобрести лучшего бомбардира «Балтики», нападающего Михаила Маркина.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил, что с польским клубом были предварительные переговоры по переходу 26-летнего форварда.

  • В этом сезоне ФНЛ Маркин провел 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи.
  • Ранее нападающий выступал за «Мордовию» и «Зенит-2».

«Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»


Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Балтика Краковия Маркин Михаил
Комментарии (1)
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Frankfurt Am Main
1577287876
Михаил беги оттуда и не оглядываться
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