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    «Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным

    По информации «Матч ТВ», польская «Краковия» хочет приобрести лучшего бомбардира «Балтики», нападающего Михаила Маркина.

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил, что с польским клубом были предварительные переговоры по переходу 26-летнего форварда.

    • В этом сезоне ФНЛ Маркин провел 24 матча, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи.
    • Ранее нападающий выступал за «Мордовию» и «Зенит-2».

    «Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»


    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +917

      Frankfurt Am Main 7 минут назад

      Михаил беги оттуда и не оглядываться

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