«Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»

Клубы РПЛ следят за вратарем Максимом Бориско, полузащитником Максимом Кузьминым и нападающим Михаилом Маркиным, которые выступают за «Балтику».

Кандидатуры трех игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине», сообщает «Матч ТВ».

Ранее главный тренер калининградцев Евгений Калешин сообщил, что по некоторым футболистам команды есть предложения из Премьер-лиги.