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    «Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»

    Клубы РПЛ следят за вратарем Максимом Бориско, полузащитником Максимом Кузьминым и нападающим Михаилом Маркиным, которые выступают за «Балтику».

    Кандидатуры трех игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине», сообщает «Матч ТВ».

    Ранее главный тренер калининградцев Евгений Калешин сообщил, что по некоторым футболистам команды есть предложения из Премьер-лиги.

    • Голкипер сборной России U-19 Бориско в этом сезоне ФНЛ провел девять матчей, в которых пропустил пять мячей.
    • У Кузьмина на счету 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре ассиста.
    • Маркин – лучший бомбардир «Балтики», в 23 матчах он отметился девятью голами, к которым добавил две голевые передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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