«Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»

Клубы РПЛ следят за вратарем Максимом Бориско, полузащитником Максимом Кузьминым и нападающим Михаилом Маркиным, которые выступают за «Балтику».
Кандидатуры трех игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине», сообщает «Матч ТВ».
Ранее главный тренер калининградцев Евгений Калешин сообщил, что по некоторым футболистам команды есть предложения из Премьер-лиги.
- Голкипер сборной России U-19 Бориско в этом сезоне ФНЛ провел девять матчей, в которых пропустил пять мячей.
- У Кузьмина на счету 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре ассиста.
- Маркин – лучший бомбардир «Балтики», в 23 матчах он отметился девятью голами, к которым добавил две голевые передачи.
Источник: «Матч ТВ»