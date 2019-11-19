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  • «Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»

«Динамо», «Рубин» и «Уфа» заинтересовались тремя игроками «Балтики»

19 ноября 2019, 12:39
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Клубы РПЛ следят за вратарем Максимом Бориско, полузащитником Максимом Кузьминым и нападающим Михаилом Маркиным, которые выступают за «Балтику».

Кандидатуры трех игроков рассматривают в «Динамо», «Уфе» и «Рубине», сообщает «Матч ТВ».

Ранее главный тренер калининградцев Евгений Калешин сообщил, что по некоторым футболистам команды есть предложения из Премьер-лиги.

  • Голкипер сборной России U-19 Бориско в этом сезоне ФНЛ провел девять матчей, в которых пропустил пять мячей.
  • У Кузьмина на счету 23 матча, в которых он забил два мяча и отдал четыре ассиста.
  • Маркин – лучший бомбардир «Балтики», в 23 матчах он отметился девятью голами, к которым добавил две голевые передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Балтика Динамо Рубин Уфа Маркин Михаил Кузьмин Максим Бориско Максим
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Авек плезир
1574180373
Заинтересовались тройкой "Балтики"
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