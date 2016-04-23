Черчесов: «Я извиняюсь, мои футболисты – идиоты, что ли?»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы над «Краковией» (4:0) возмутился по поводу вопроса журналиста о том, что мешало варшавской команде побеждать в чемпионате Польши в предыдущие годы.

«Слушайте, меня не интересует, что было 100 лет назад. Меня интересует, что будет. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Этот пессимизм мне уже надоел. Есть вопросы по игре? Не надо спрашивать меня, что было и что будет. Когда я мемуары буду писать, расскажу.

Я извиняюсь, мои футболисты на идиотов похожи? Это не были мои футболисты, вот сейчас – мои футболисты. Я не могу понять, что за вопрос? Какая ситуация? Они думают, что сегодня чемпионат закончился, да? Они знают, что у нас еще четыре игры», – сказал Черчесов.