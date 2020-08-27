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    Артур Платек

    Тренер
    Имя Артур
    Фамилия Платек
    Команда Краковия
    Гражданство Польша
    Дата рождения 2 июня 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Краковия 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.08.2020 Мальме 2 : 0 Краковия
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