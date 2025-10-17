Введите ваш ник на сайте
Польша. Экстракласса
Видзев - Радомяк
Видзев - Радомяк: онлайн-трансляция 17 октября 2025
Видзев
17.10.2025, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
- : -
Не начался
Радомяк
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Видзев - Радомяк
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Видзев
Радомяк
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал
27 декабря 2024, 13:27
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2 апреля 2024, 18:06
Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов
27 февраля 2017, 00:01
4
Больше новостей
Польша. Экстракласа
Все
Текущие
Будущие
Польша. Экстракласа, 10 тур
Корона
- : -
27.09.2025
Лехия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Пяст
- : -
27.09.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
- : -
27.09.2025
Гурник
Польша. Экстракласа, 10 тур
Видзев
- : -
28.09.2025
Ракув
Последние матчи
Все
Видзев
Радомяк
Польша. Экстракласа, 9 тур
Гурник
3 : 2
21.09.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 9 тур
Радомяк
1 : 0
20.09.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 8 тур
Видзев
2 : 0
14.09.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 8 тур
Легия
4 : 1
14.09.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 7 тур
Лех
2 : 1
31.08.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 9 тур
Гурник
3 : 2
21.09.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 8 тур
Видзев
2 : 0
14.09.2025
Арка
Польша. Экстракласа, 7 тур
Лех
2 : 1
31.08.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 6 тур
Видзев
1 : 2
22.08.2025
Погонь
Польша. Экстракласа, 5 тур
Краковия
1 : 0
15.08.2025
Видзев
Польша. Экстракласа, 9 тур
Радомяк
1 : 0
20.09.2025
Пяст
Польша. Экстракласа, 8 тур
Легия
4 : 1
14.09.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 7 тур
ГКС Катовице
3 : 2
29.08.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 6 тур
Радомяк
1 : 1
22.08.2025
Брук-Бет Термалица
Польша. Экстракласа, 5 тур
Радомяк
1 : 2
17.08.2025
Ягеллония
