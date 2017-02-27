Клуб четвертого дивизиона Польши «Видзев» продал 10 тысяч абонементов

Четырехкратный чемпион Польши, полуфиналист Кубка европейских чемпионов сезона-1982/83 и участник Лиги чемпионов сезона-1996/97 «Видзев», ныне выступающий в четвертом дивизионе страны, перед стартом весенней части сезона продал десять тысяч абонементов.

Таким образом, клуб побил рекорд «Пармы».

«Видзев» всегда пользовался популярностью среди польских болельщиков. Это связанно с успехами в 80-е и 90-е годы, когда клуб успешно выступал как на национальном, так и европейском уровне. Сейчас, когда мы оказались на периферии футбола, болельщики хотят отблагодарить нас за победы и радость, которые мы подарили им во времена их молодости» — приводит слова заместителя главы руководства клуба Пшемыслава Клементовского официальный сайт команды из Лодзи.

В «Видзеве» свою карьеру начал легендарный польский футболист Збигнев Бонек, который с 2012-го года возглавляет национальный футбольный союз.