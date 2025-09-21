«Динамо» претендует на форварда сборной Греции

Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе

Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб

Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты

«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро