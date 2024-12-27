Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал главную неудачу на трансферном рынке.

– Прошлой зимой «Локомотив» арендовал Саида Хамулича. Это ваша главная трансферная неудача?

– Да. Неудачная сделка. Мы следили за ним со времен, когда он играл в Польше, но в России он себя не реализовал. Не адаптировался, был закрыт, необщителен. Хотя забей он свои пару моментов – может, все пошло бы иначе.