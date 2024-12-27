Спортивный директор «Локо» назвал свой главный трансферный провал

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал главную неудачу на трансферном рынке.
– Прошлой зимой «Локомотив» арендовал Саида Хамулича. Это ваша главная трансферная неудача?
– Да. Неудачная сделка. Мы следили за ним со времен, когда он играл в Польше, но в России он себя не реализовал. Не адаптировался, был закрыт, необщителен. Хотя забей он свои пару моментов – может, все пошло бы иначе.
- Хамулич переходил в «Локо» на правах аренды из «Тулузы» во второй половине сезона-2023/24.
- Нападающий провел за московскую команду 1 матч в РПЛ.