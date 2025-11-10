Примера. Хет-трик 37-летнего Левандовского и ассисты Рэшфорда принесли «Барселоне» выездную победу над «Сельтой» (4:2)

«Барселона» в 12-м туре Примеры обыграла в гостях «Сельту». Три мяча забил 37-летний Роберт Левандовски.
Два ассиста у Маркуса Рэшфорда.
На 90+4 минуте у «Барселоны» вторую желтую карточку получил Френки де Йонг.
Каталонцы отстают от лидирующего «Реала» на три очка. «Сельта» занимает 13-ю строчку.
Испания. Примера. 12 тур
Сельта - Барселона - 2:4 (2:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Левандовски, 10 (с пенальти); 1:1 - С. Каррейра, 11; 1:2 - Р. Левандовски, 37; 2:2 - Б. Иглесиас, 43; 2:3 - Л. Ямаль, 45+4; 2:4 - Р. Левандовски, 73.
Удаления: нет - Ф. де Йонг, 90+4 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»