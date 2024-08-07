В Польше приняли решение по арбитрам, укравшим дорожный знак

Польский футбольный союз отстранил от работы двух судей. Это Бартош Франковски и Томаш Мусял.
Они не смогут обслуживать матчи на протяжении 90 дней. За этот период будут изучены все обстоятельства скандала с их участием.
- В ночь на вторник арбитров задержали и доставили в вытрезвитель.
- Они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак.
- За это обоих рефери сняли с матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» (1:1).
Источник: сайт Польского футбольного союза