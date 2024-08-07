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  • В Польше приняли решение по арбитрам, укравшим дорожный знак

В Польше приняли решение по арбитрам, укравшим дорожный знак

7 августа 2024, 17:17
2

Польский футбольный союз отстранил от работы двух судей. Это Бартош Франковски и Томаш Мусял.

Они не смогут обслуживать матчи на протяжении 90 дней. За этот период будут изучены все обстоятельства скандала с их участием.

  • В ночь на вторник арбитров задержали и доставили в вытрезвитель.
  • Они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли дорожный знак.
  • За это обоих рефери сняли с матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» (1:1).

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Источник: сайт Польского футбольного союза
Польша. Экстракласа Франковски Бартош
Комментарии (2)
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Damir07
1723041037
Вот скажи на... нам нужна эта новость какие наркоманы алкоголики поляки в какую ху.... попали мы причём ещё эту новость первой делать Хоть в дер... упали и захлебнулись нам какая разница Ещё между динамо Киев и ренджерс
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...уефан
1723042332
...Пан-спортсмен и Пан-в отрубе)...
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