У ЦСКА и форварда «Фенербахче» возникли разногласия по зарплате

ЦСКА пока не может договориться с нападающим «Фенербахче» Огузом Айдыном по зарплате.

Футболист просит 1,5 миллиона евро в год, но москвичи на такую сумму пойти не могут. ЦСКА пытается договориться на 1,2 миллиона.

ЦСКА убеждает Айдына, что за счет постоянной игровой практики в РПЛ он сможет вернуться в сборную Турции.