У ЦСКА и форварда «Фенербахче» возникли разногласия по зарплате

ЦСКА пока не может договориться с нападающим «Фенербахче» Огузом Айдыном по зарплате.
Футболист просит 1,5 миллиона евро в год, но москвичи на такую сумму пойти не могут. ЦСКА пытается договориться на 1,2 миллиона.
ЦСКА убеждает Айдына, что за счет постоянной игровой практики в РПЛ он сможет вернуться в сборную Турции.
- Айдын выступал за «Фенербахче» с июля 2024 года: 54 матча, 7 голов, 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- Перед ЦСКА стоит задача выиграть сезон РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова