Глушаков рассказал о попытках «Зенита» купить его

Бывший спартаковец Денис Глушаков сообщил, что по ходу карьеры его пытался купить «Зенит».

– Андрей Аршавин оценил свою трансферную стоимость на пике по сегодняшним меркам примерно в 100 миллионов евро. Как вы оцените свою стоимость на пике?

– Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро – я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» – 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.