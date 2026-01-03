Введите ваш ник на сайте
Глушаков рассказал о попытках «Зенита» купить его

3 января, 11:31
5

Бывший спартаковец Денис Глушаков сообщил, что по ходу карьеры его пытался купить «Зенит».

– Андрей Аршавин оценил свою трансферную стоимость на пике по сегодняшним меркам примерно в 100 миллионов евро. Как вы оцените свою стоимость на пике?

– Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро – я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» – 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.

  • Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
  • В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.
  • Глушаков – воспитанник «Локомотива».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушаков Денис
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1767431831
Дениска Г. ударно похмелился .
Ответить
рылы
1767432456
иди на.х.*.й, чмо отстойное, косорылое. тебя даже из тарасятника в итоге погнали сцаными тряпками. а теперь вылезло со своими мемуарами, после впотребления палёной миллеровки на праздниках. и давай всем втирать, что его, условно, зенит хотел, ювентус хотел, реал мечтал о самом глушакове и т.д. кому ты сдалась, тупорылая? а, кстати, недавно оно заявляло, что не прочь возглавить спартак. мля, ну точно жЫвотное. причём, крайне тупое.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1767433175
Банщик слишком много о себе возомнил, чтобы им интересовался Зенит. Свинарня твой потолок. Гыгыгы
Ответить
777+
1767435373
И это только третий день новогодних праздников..... Однако крепка миллеровка, крепка....
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1767440082
Закусывать надо...
Ответить
