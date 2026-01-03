Глушаков рассказал о попытках «Зенита» купить его

Бывший спартаковец Денис Глушаков сообщил, что по ходу карьеры его пытался купить «Зенит».
– Андрей Аршавин оценил свою трансферную стоимость на пике по сегодняшним меркам примерно в 100 миллионов евро. Как вы оцените свою стоимость на пике?
– Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро – я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» – 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.
- Игровая карьера Глушакова на взрослом уровне продлилась с 2005 по 2025 годы.
- В 2013–2019 годах он играл за «Спартак», в составе которого выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- Глушаков – воспитанник «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»