В рок-группе Catharsis выявили артистический недостаток судьи Карасева

Вокалист рок-группы Catharsis Олег Жиляков прокомментировал выступление в составе коллектива судьи Сергея Карасева.

«С гитарой, как и в футболе – чем меньше тренируешься, тем меньше навыков и умений меньше. Желательно хотя бы два часа в день уделять. Скажу сразу, что у Сергея Геннадьевича все хорошо получается. Я в нем и не сомневался. С каждым разом все лучше.

По мне, он – крутой гитарист! Харизматичный, но надо чуть поставить сценическое движение», – сказал Жиляков.