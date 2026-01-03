В рок-группе Catharsis выявили артистический недостаток судьи Карасева

Вокалист рок-группы Catharsis Олег Жиляков прокомментировал выступление в составе коллектива судьи Сергея Карасева.
«С гитарой, как и в футболе – чем меньше тренируешься, тем меньше навыков и умений меньше. Желательно хотя бы два часа в день уделять. Скажу сразу, что у Сергея Геннадьевича все хорошо получается. Я в нем и не сомневался. С каждым разом все лучше.
По мне, он – крутой гитарист! Харизматичный, но надо чуть поставить сценическое движение», – сказал Жиляков.
- Карасев судит в РПЛ с 2008 года.
- Арбитр работал на ЧМ и Евро.
- В 2021 году Карасев судил матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».
Источник: «Спорт-Экспресс»