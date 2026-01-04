Карседо на днях примет «Спартак», Жерсон согласовал контракт с «Крузейро», дата нового сезона РПЛ и другие новости

Стало известно, когда «Спартак» назначит нового тренера.
Даты Суперкубка России и начала нового сезона РПЛ.
Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера.
Комментарий агента по трансферу Сауся из «Балтики» в ЦСКА.
Агент Баринова ответил на вопрос о подготовке трансфера из «Локо» в ЦСКА.
Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026.
Зенитовца Жерсона уличили в жестком нарушении регламента ФИФА.
Реакция «Пафоса» на новость о назначении Карседо в «Спартак».
Зенитовец Жерсон согласовал контракт с новым клубом.
Источник: «Бомбардир»