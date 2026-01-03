Зенитовца Жерсона уличили в жестком нарушении регламента ФИФА

Полузащитник «Зенита» Жерсон в лице своего отца (представителя) ведет переговоры о трансфере в «Крузейро». Это нарушение норм ФИФА.

«В статье 18 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков прямо говорится, что клуб не может вступать в прямые переговоры с игроком о контракте, пока до окончания его текущего соглашения не останется 6 месяцев или меньше.

Отец Жерсона – представитель игрока, так что подпадает под этот пункт и открыто нарушает правила ФИФА. А это грозит санкциями. Все в порядке у него?» – написал журналист «СЭ» Гоша Чернов.