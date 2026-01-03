Экс-директор «Спартака» прокомментировал выбор нового тренера

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин оценил фигуру нового главного тренера. Команду примет Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

«Никак не отношусь к его назначению. Очередной эксперимент, очередное издевательство над болельщиками «Спартака». Чего они хотят с ним добиться? Они не знают его потенциал? Не знают его результаты? Берут что-ли просто так, чтобы закончить сезон?

Тогда лучше бы поставили кого-то из клуба, их хотя бы знает команда. Всe равно же чемпионство не светит. Сейчас опять придет поток игроков за десятки миллионов долларов или евро. И что? На следующий год опять будет непонятная игра, не связанная с футболом», – сказал Заварзин.