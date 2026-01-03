Нового тренера «Спартака» охарактеризовали тремя прилагательными

Футбольный журналист Александр Груднев охарактеризовал нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.
«Как же непредсказуема жизнь. Еще пару месяцев назад я записывал с ним вью после игры в Алматы, а теперь он уже практически тренер «Спартака».
Мои личные впечатления: спокойный, вдумчивый и адекватный. В этом контексте крайне любопытно, как на него повлияет работа в «Спартаке», если он туда доедет», – написал Груднев.
- В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
- После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: телеграм-канал Александра Груднева