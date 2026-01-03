Нового тренера «Спартака» охарактеризовали тремя прилагательными

Футбольный журналист Александр Груднев охарактеризовал нового главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Как же непредсказуема жизнь. Еще пару месяцев назад я записывал с ним вью после игры в Алматы, а теперь он уже практически тренер «Спартака».

Мои личные впечатления: спокойный, вдумчивый и адекватный. В этом контексте крайне любопытно, как на него повлияет работа в «Спартаке», если он туда доедет», – написал Груднев.