Агент предсказал, какие клубы РПЛ будут самыми активными на рынке зимой

Паулу Барбоза, футбольный агент, поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна в РПЛ.

По мнению португальца, наиболее активными будут «Зенит» и «Спартак».

«От какого клуба РПЛ ждать больше всего трансферов этой зимой? Думаю, трансферов в целом будет немного, потому что все команды более-менее укомплектованы. Как всегда это будут точечные усиления. Но, конечно, самый активный игрок на рынке в последние годы – это «Зенит». Это зимой, уверен, они исправят все свои недостатки, чтобы быть главными фаворитами в борьбе за чемпионство. К тому же у «Зенита» очень сильный скаутинг, особенно по бразильскому рынку. Думаю, двух-трех футболистов они могут приобрести.

Еще есть «Спартак», который может претерпеть изменения после прихода нового тренера. Времени у него будет достаточно, поэтому, наверное, стоить ждать двух-трех трансферов и от красно-белых.

Что касается «Краснодара» и ЦСКА, думаю, они могут усилиться одним, максимум двумя игроками», – сказал Барбоза.