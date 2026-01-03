Реакция фанатов «Зенита» на переговоры Жерсона с «Крузейро»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» высказалось о переговорах полузащитника команды Жерсона с «Крузейро».
«Батя Жерсона тем временем прибыл на переговоры с «Крузейро».
Отметим, что каждый раз он подчеркивает в интервью – решение за «Зенитом» и все такое.
Решение «Зенита» вы знаете сами – от 25 до 40 миллионов евро. Желательно одним платежом.
«Крузейро» столько не даст, сколько бы батя Жерсона не летал на переговоры. Хотя, конечно, чтоб не слетать за чужой счет в бизнес-классе.
Но сериал обещает быть интересным», – написали фанаты.
- 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
- Срок контракта бразильца с российским клубом рассчитан до середины 2030 года.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»