Реакция фанатов «Зенита» на переговоры Жерсона с «Крузейро»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» высказалось о переговорах полузащитника команды Жерсона с «Крузейро».

«Батя Жерсона тем временем прибыл на переговоры с «Крузейро».

Отметим, что каждый раз он подчеркивает в интервью – решение за «Зенитом» и все такое.

Решение «Зенита» вы знаете сами – от 25 до 40 миллионов евро. Желательно одним платежом.

«Крузейро» столько не даст, сколько бы батя Жерсона не летал на переговоры. Хотя, конечно, чтоб не слетать за чужой счет в бизнес-классе.

Но сериал обещает быть интересным», – написали фанаты.