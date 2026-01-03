Реакция Мостового на нового тренера «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил фигуру нового тренера клуба. Команду примет Хуан Карлос Карседо из «Пафоса».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

«Как я уже говорил в интервью, главное, чтобы главный тренер «Спартака» был футбольным человеком.

Когда мне сказали о варианте с Хуаном, я, как и многие, сразу узнал, где он играл и работал, поняв, что это опытный специалист. Хорошо, что испанец знает о московском клубе не понаслышке, так как входил в тренерский штаб Унаи Эмери, когда тот возглавлял красно-белых.

Но назначение Карседо главным тренером «Спартака» – это не гарантия успеха. Получится, здорово. Не получится, ничего страшного. Сколько уже таких было в XXI веке? Люди приходят, зарабатывают и уходят.

Одно жалко, что такие выдающиеся люди, как Мостовой, Шалимов, Юран, и другие, так и остаются не у дел», – сказал Мостовой.