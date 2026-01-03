Юран оценил трансфер в ЦСКА 10-миллионного форварда

Бывший тренер турецкого «Серика» Сергей Юран высказался о трансфере в ЦСКА нападающего Огуза Айдына.

Айдын выступал за «Фенербахче» с июля 2024 года: 54 матча, 7 голов, 10 ассистов.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Перед ЦСКА стоит задача выиграть сезон РПЛ.

«Не понимаю причину перехода Огуза Айдына из «Фенербахче» в ЦСКА. Он – игрок старта или ротации? Я не так много матчей «Фенербахче» смотрел в этом сезоне и не знаю, как часто играет Айдын. Понял бы, если бы российские команды участвовали в европейских кубках, а пока немного странно.

Transfermarkt оценивает стоимость турка в 10 миллионов евро? Большая сумма, но если «армейцы» арендуют игрока, то нормально. Посмотрим, как он себя проявит в РПЛ. В целом, игрок из топ-клуба чемпионата Турции должен усилить красно-синих в любом случае», – сказал Юран.