«Зенит» выдвинул ПАОКу условия по трансферу Дркушича

ПАОК узнал от «Зенита» требования по трансферу защитника Вани Дркушича.

Россияне хотят получить 5 миллионов евро без учета бонусов. Дркушич – приоритетная цель ПАОКа.

В Греции считают трансфер непростым, а требуемые «Зенитом» бонусы – «невообразимыми». Сам Ваня не против покинуть «Зенит».