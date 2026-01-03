«Зенит» выдвинул ПАОКу условия по трансферу Дркушича

ПАОК узнал от «Зенита» требования по трансферу защитника Вани Дркушича.
Россияне хотят получить 5 миллионов евро без учета бонусов. Дркушич – приоритетная цель ПАОКа.
В Греции считают трансфер непростым, а требуемые «Зенитом» бонусы – «невообразимыми». Сам Ваня не против покинуть «Зенит».
- ПАОК переключился на словенца после неудачи в переговорах по Страхине Эраковичу, которого зенитовцы оценили в 10 миллионов евро.
- Дркушич в этом сезоне провел 20 матчей за «Зенит» без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: PAOK24