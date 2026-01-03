Новый тренер «Спартака» определился, нужен ли ему Романов

Хуан Карлос Карседо, новый тренер «Спартака», выработал позицию по Вадиму Романову.

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Испанец дал предварительное согласие на нахождение Романова в новом штабе.

«Сохранение Романова в новом тренерском штабе красно-белых – одно из условий «Спартака». Со специалистом, который в концовке осенней части сезона-2025/26 исполнял обязанности наставника команды, могут обсудить возможность подписания нового контракта.

Параллельно со своей работой россиянин будет заниматься получением тренерской лицензии PRO», – написал источник.