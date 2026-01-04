Романцев обвинил Европу в симуляциях в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о симуляциях в футболе.

«К сожалению, тема эта не новая. Помню, с каким возмущением о ней говорил еще Бесков. Хотя в те времена то, когда игроки прикидывались жертвой грубости соперника, было у нас еще редкостью.

А сейчас подобное кривлянье, пришедшее к нам из Европы, расцвело пышным цветом. И это действительно серьезная проблема, которую стараются не замечать. Думаю, оттого, что пока никто не знает, как искоренить это зло.

Предлагали даже, как в хоккее, ввести «чистое» время игры. Ну и сколько же тогда будут тянуться матчи? Сам об этом думал.

А может, ввести правило, что если выбегает врач и футболист с ним покидает поле, то вернуться в игру он может только через пять минут? Глядишь, и призадумаются хитрецы – стоит ли рисковать, оставляя команду в меньшинстве.

Хотя футбол не хоккей, где такое время может многое решить в игре. Но других вариантов я пока не вижу. Потому хочу предложить объявить конкурс на лучшее предложение по борьбе с любителями «маленьких футбольных хитростей», как называют откровенную симуляцию в Европе.

Хотя я считаю, что на самом деле это большая футбольная подлость, которая, обманывая зрителя, коверкает и убивает игру. Так что давайте, друзья, дерзайте! А пока будем терпеть», – заявил Романцев.