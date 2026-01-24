Полузащитник «Спартака» выбыл на несколько недель

У полузащитника «Спартака» Даниила Зорина диагностировали мышечную травму.

Игрок выбыл на несколько недель. Повреждение получено на сборе в ОАЭ.

«21-летний футболист продолжит восстановление на втором сборе команды, который пройдeт с 27 января по 7 февраля в Дубае. Он будет выполнять индивидуальные упражнения», – написал источник.