Представитель Воробьев высказался о будущем игрока на фоне информации о переходе в «Зенит»

Сергей Кушов, представитель нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева, высказался о будущем игрока.

На этой неделе стало известно о желании «Зенита» выкупить игрока.

Сумма отступных за Воробьева составляет 10 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 10 мячей и сделал 4 ассиста в 21 матче за «Локомотив».

«Есть ли общение с клубом по продлению? Ждeм предложений, будем рассматривать их в первую очередь. А после уже отталкиваться от той ситуации, которая будет. У Димы нет желания уходить из «Локомотива», – сказал Кушов.