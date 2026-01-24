Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»

Уже бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра опубликовал прощальный пост. Игрок ушел в «Атлетико Минейро».

«Я хочу поблагодарить «Зенит» и Россию за эти годы, в течение которых они с такой теплотой принимали меня и мою семью. Я прощаюсь и благодарю руководство, товарищей по команде, тренерский штаб, медицинскую команду и всех болельщиков за теплое отношение, которое они всегда мне оказывали.

Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». До свидания», – написал Кассьерра в соцсети.