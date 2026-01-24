Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»

Уже бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра опубликовал прощальный пост. Игрок ушел в «Атлетико Минейро».
«Я хочу поблагодарить «Зенит» и Россию за эти годы, в течение которых они с такой теплотой принимали меня и мою семью. Я прощаюсь и благодарю руководство, товарищей по команде, тренерский штаб, медицинскую команду и всех болельщиков за теплое отношение, которое они всегда мне оказывали.
Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». До свидания», – написал Кассьерра в соцсети.
- Кассьерра выступал за «Зенит» с 2022 года.
- Он забил 49 голов и сделал 23 ассиста в 127 матчах.
- Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»