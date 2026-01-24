Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»

24 января, 19:11
13

Уже бывший нападающий «Зенита» Матео Кассьерра опубликовал прощальный пост. Игрок ушел в «Атлетико Минейро».

«Я хочу поблагодарить «Зенит» и Россию за эти годы, в течение которых они с такой теплотой принимали меня и мою семью. Я прощаюсь и благодарю руководство, товарищей по команде, тренерский штаб, медицинскую команду и всех болельщиков за теплое отношение, которое они всегда мне оказывали.

Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». До свидания», – написал Кассьерра в соцсети.

  • Кассьерра выступал за «Зенит» с 2022 года.
  • Он забил 49 голов и сделал 23 ассиста в 127 матчах.
  • Рыночная стоимость колумбийца – 9 миллионов евро.

Еще по теме:
«Зенит» обратился к ушедшему Кассьерре 9
Жена Дугласа Сантоса повлияла на трансфер Кассьерры из «Зенита» 1
Кассьерру представили в новом клубе
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Зенит Кассьерра Матео
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1769271703
Да мог бы просто написать "Добби свободен" и все
Ответить
СильныйМозг
1769273199
Мы рады. Будешь проходить мимо, проходи мимо.
Ответить
Loko_Roma
1769286080
А почему за сочи болеть не будет? Именно сочи его с пальмы сняло
Ответить
Главные новости
Семак оценил состояние прогулявшего сбор Вендела
19:48
1
Дзюба назвал клуб из Лиги чемпионов, который им интересовался
19:31
1
Реакция Мостового на Сауся в «Спартаке»
18:49
1
Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным
18:16
1
Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»
18:05
7
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
7
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
17:03
6
Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»
16:37
5
Все новости
Все новости
«Шурку» Ерохина обвинили в том, что он закрывает дорогу молодым зенитовцам
20:09
1
Карпин высказался о вызове Кержакова и Дзюбы в сборную
19:57
Товарищеский матч. «Динамо» проиграло китайцам в серии пенальти
19:13
Талалаев объяснил, почему с ним сложно работать
18:59
2
В игре новичка «Спартака» обнаружен серьезный изъян
18:43
3
Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»
17:48
9
«Знаю, для чего совершаются такие трансферы, но не скажу»: Глушаков – о Саусе в «Спартаке»
17:33
7
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»
17:20
7
Талалаев охарактеризовал нового тренера «Спартака», за которым внимательно следил
17:13
2
Игрок «Зенита» вернулся на поле спустя год с лишним
17:03
6
Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»
16:57
9
Талалаев обратился к ушедшему в «Спартак» Саусю
16:47
2
Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»
16:37
5
Видео«Спартак» обсмеял другие клубы РПЛ в презентации Сауся
16:23
12
Видео«Балтика» трогательно проводила Сауся в «Спартак»
16:09
2
ВидеоПервое обращение Сауся к болельщикам «Спартака»
15:57
5
Самая сексуальная спортивная ведущая России отреагировала на Сауся в «Спартаке»
15:41
12
Лещука уличили в подлости и мерзости
15:31
Серхио Рамоса попросили купить «Крылья Советов» вместо «Севильи»
15:21
2
Работал грузчиком и ночевал на клавиатуре: защитник «Акрона» рассказал о непростой судьбе
14:51
2
Фото«Спартак» объявил о первом зимнем трансфере
14:36
7
Стало известно, почему сорвался трансфер Райана в «Зенит»
14:34
13
Назван игрок «Зенита», который сейчас в «дикой форме»
14:33
4
Макаров перешел из «Динамо» в турецкий клуб
14:25
2
Талалаев назвал сумму штрафа в «Балтике» за лишний вес у игроков
14:16
Джон Джон подписал контракт с «Зенитом»
13:58
38
Тихонов высказался о помощи нейросетей тренерам – «Сочи» выиграл матч после их использования
13:45
Талалаев – о «Балтике»: «Мы не «Зенит», не можем взять в штаб 20 человек»
13:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 