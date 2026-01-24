Введите ваш ник на сайте
Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся

24 января, 17:45
25

Алексей Сафонов, футбольный агент, оценил трансфер в «Спартак» из «Балтики» полузащитника Владислава Сауся.

«Саусь – неплохой игрок, у него есть качества. «Спартак» же не будет подписывать абы кого. Уверен, его берут на перспективу.

Но в первой части сезона Владислав выглядел достаточно ярко, посмотрим, как он будет проявлять себя в московском клубе. Там у него будет другой уровень партнеров, другие требования», – сказал Сафонов.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Саусь Владислав
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1769266219
"«Спартак» же не будет подписывать абы кого" урунов, например
Ответить
Император Бомжей
1769268119
Ярые болельщики Спартака, прям щас В легкую с десяток накидают провальных трансферов, которые были за последние 10 лет)) Так что, могут и абы кого купить, нет проблем))
Ответить
subbotaspartak
1769270298
Под каким саусем подадут?...
Ответить
zigbert
1769270964
Обсуждать пока ещё нечего. Оценивать будем по играм в Спартаке.
Ответить
Foxitkuban
1769271806
"«Спартак» же не будет подписывать абы кого" - вот тут я знатно поржал
Ответить
FWSPM
1769272248
сауся покупают под нормальную игру в атаке на правом фланге вместо кастрата денисова
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769272313
Не будут подписывать абы кого!!! ПаЦталом!!! Сви нарня чепионы по покупками за дорого неликвид. Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1769273428
Еще один любитель Петросяна. Мощно пощутил. :)))
Ответить
Artemka444
1769276986
Лучше бы в Балтике остался бы хотя бы до конца сезона
Ответить
