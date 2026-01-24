Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся

Алексей Сафонов, футбольный агент, оценил трансфер в «Спартак» из «Балтики» полузащитника Владислава Сауся.

«Саусь – неплохой игрок, у него есть качества. «Спартак» же не будет подписывать абы кого. Уверен, его берут на перспективу.

Но в первой части сезона Владислав выглядел достаточно ярко, посмотрим, как он будет проявлять себя в московском клубе. Там у него будет другой уровень партнеров, другие требования», – сказал Сафонов.