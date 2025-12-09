«Ливерпуль» исключил Салаха из заявки, «Реал» может уволить Алонсо и пригласить Клоппа и другие новости

Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА

«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы

Шансы команд в борьбе за чемпионство в РПЛ

Глушаков рассказал о заговоре против него на прощальном матче

«Ривер Плейт» нацелился выкупить Барко у «Спартака»

«Реал» может уволить Алонсо 10 декабря – мадридцы хотят пригласить Клоппа или Зидана

«Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч Лиги чемпионов

Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне

Игрок основы «Реала» выбыл на 4 месяца

Во Франции раскрыли отношения между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»