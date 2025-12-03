Мостовой оценил готовность «Спартака» бороться за место в топ-3

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые должны выигрывать медали по итогам чемпионата России.
«Я остаюсь при своeм мнении, которое я говорил ещe в начале этого сезона. «Спартак» должен быть в топ-3, если попадeт, то хорошо, если нет, то что здесь сказать? Я всегда отталкиваюсь от состава, исполнителей, в «Спартаке» они есть», – cказал Мостовой.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 28 очками после 17 туров. Отставание от 3-го места составляет 8 очков.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября стал Вадим Романов.
