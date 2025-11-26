Мареска оценил разгромную победу «Челси» над «Барселоной»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча с «Барселоной». Лондонская команда выиграла в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.

«Мы хорошо играли даже в формате 11 на 11. Вы знаете, что «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него. Мы старались находить моменты, забили голы, трижды наши голы отменили. Было много и других моментов.

После игры я сказал футболистам, что нужно восстановить силы, это самое главное. А с пятницы нужно сосредоточиться на «Арсенале».

Нам нужно сохранить импульс. Гораздо легче восстанавливать силы, когда выигрываешь матчи», – сказал Мареска.