Гвардиола назвал виновного в поражении «Манчестер Сити» от «Байера»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов. Он взял ответственность за результат на себя.

«Я беру на себя всю ответственность, но все же считаю, что, хотя в стартовом составе вышли выдающиеся игроки, нам не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне. Теперь мы должны бороться в следующих матчах.

«Байер» был хорош. В целом мы тоже действовали очень хорошо, у нас было больше моментов, чем у них, но это были полумоменты», – сказал Гвардиола.