21 сентября 2024 года на стадионе «Звезда» в Перми состоится матч 22-го тура Второй лиги Б, в котором «Амкар» примет «Урал-2». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и претендуют на высокие позиции. «Амкар» занимает 2-е место с 44 очками, в то время как «Урал-2» с 34 очками располагается на 5-й строчке. Оба коллектива стремятся укрепить свои позиции, и матч обещает быть напряжeнным.
Анализ команды «Амкар»
«Амкар» под руководством Андрея Блажко демонстрирует неплохую игру, однако команда переживает спад, не выигрывая в последних трех матчах. Основной проблемой стали осечки в защите, которая допускает ошибки. В последних пяти играх «Амкар» пропустил 7 голов. Однако на домашнем стадионе команда стабильно побеждает, что может сыграть ключевую роль.
Последние 5 матчей:
-
«Динамо Киров» 1:1 «Амкар»
-
«Рубин-2» 2:0 «Амкар»
-
«Амкар» 1:0 «Торпедо Миасс»
-
«Крылья Советов-2» 4:1 «Амкар»
-
«Амкар» 2:0 «Уралец-ТС»
Ключевые показатели:
-
Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
-
Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
-
Пропустил в 3 последних матчах.
Анализ команды «Урал-2»
«Урал-2» под руководством Ансара Аюпова показывает стабильную игру, не проигрывая в последних трех матчах. Особенность команды – надежная оборона, которая в последних трех играх не пропускала. В атаке «Урал-2» выглядит уверенно, забив 8 голов за последние 5 матчей. Команда продолжает бороться за улучшение своих позиций в турнирной таблице.
Последние 5 матчей:
-
«Урал-2» 4:0 «Пари НН-2»
-
«Динамо Барнаул» 0:3 «Урал-2»
-
«Урал-2» 0:0 «Носта»
-
«Сокол Казань» 1:0 «Урал-2»
-
«Урал-2» 1:1 «Волна Ковернино»
Ключевые показатели:
-
Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
-
Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
-
Не пропускает в 3 последних матчах.
Тактический разбор
«Амкар» традиционно играет сильно на своем поле, что видно по результатам последних домашних игр. Однако проблемы в защите могут дать шанс «Уралу-2», который демонстрирует хорошую форму как в атаке, так и в обороне. «Урал-2» выглядит более уверенно в последних матчах, и их дисциплина в защите может сыграть ключевую роль в этом противостоянии.
Коэффициенты букмекера:
-
Победа «Амкара»: 2.10
-
Ничья: 3.20
-
Победа «Урала-2»: 3.40
Рекомендации для ставок:
-
Наиболее безопасная ставка: Оба забьют (1.85). Оба клуба показывают результативную игру, и можно ожидать голов с обеих сторон.
-
Умеренная ставка: Победа «Амкара» (2.10). Сильная игра на домашнем поле и уверенные выступления в личных встречах говорят в пользу хозяев.
-
Более рискованная ставка: Тотал больше 2.5 голов (2.05). Ожидается открытая игра с возможными ошибками в обороне обеих команд.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.