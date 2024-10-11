Тренер команды Второй лиги назвал игроков «гастарбайтерами»

Максим Герасин, главный тренер «Носты» из Второй лиги, жестко высказался об игроках после матча с казанским «Соколом» (0:2).

«Мы практически все, руководство... Кто-то жил здесь всю жизнь, кто-то долгое время здесь работает. Просто стыдно перед городом, перед болельщиками.

Мы лишний раз на улицу стесняемся выйти, потому что переживаем эту ситуацию. А они как гастарбайтеры – уехали, приехали, никакой ответственности.

Была бы возможность поменять две трети состава – давно бы уже это сделали. Но нет такой возможности.

Уже все методы испробовали, чтобы достучаться, но ошибаются практически одни и те же», – сказал Герасин.