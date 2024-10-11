Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер команды Второй лиги назвал игроков «гастарбайтерами»

    Тренер команды Второй лиги назвал игроков «гастарбайтерами»

    Максим Герасин, главный тренер «Носты» из Второй лиги, жестко высказался об игроках после матча с казанским «Соколом» (0:2).

    «Мы практически все, руководство... Кто-то жил здесь всю жизнь, кто-то долгое время здесь работает. Просто стыдно перед городом, перед болельщиками.

    Мы лишний раз на улицу стесняемся выйти, потому что переживаем эту ситуацию. А они как гастарбайтеры – уехали, приехали, никакой ответственности.

    Была бы возможность поменять две трети состава – давно бы уже это сделали. Но нет такой возможности.

    Уже все методы испробовали, чтобы достучаться, но ошибаются практически одни и те же», – сказал Герасин.

    • «Носта» идет на 10-м месте из 14 команд.
    • Герасин провел за новотроицкий клуб 144 матча в чемпионате.
    • В 2007-2009 годах «Носта» была в Первой лиге.

    Новости по теме
    «Оренбург-2» – «Пари НН-2»: прогноз на матч Второй лиги Б – 28 сентября 2024
    «Акрон-2» – «Амкар»: прогноз на матч Второй лиги Б – 28 сентября 2024
    «Динамо» Киров – «Рубин-2»: прогноз на матч Второй лиги – 28 сентября 2024
    Источник: сообщество «Носты» в VK

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 